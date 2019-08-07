Три конкурса АрМИ-2019 с участием 21 команды из 13 стран стартуют в Казахстане

Алматы. 7 августа. КазТАГ – Три конкурса V Армейских международных игр-2019 (АрМИ-2019) с участием 21 команды из 13 стран стартуют в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«Сегодня в Казахстане на полигоне 40-й военной базы Отар (поселок Гвардейский, Кордайский район, Жамбылская область) состоится церемония открытия трех конкурсов АрМИ-2019: соревнования минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», расчетов тактических комплексов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и специалистов войск связи «Уверенный прием», — сообщили в минобороны России в среду.

В состязаниях военных специалистов примет участие 21 команда из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. При этом, команды военнослужащих из России, Белоруссии и Казахстана будут представлены во всех трех конкурсах.

«Два полигона будет задействовано для проведения соревнований. На полигоне 40-й военной базы будут состязаться участники конкурса артиллеристов и связистов, а на полигоне «Матыбулак», расположенный в 25 км от военной базы будут соревноваться расчеты БПЛА», — говорится в сообщении.

В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» принимает участие 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Сирия, Таджикистан и Узбекистан. Военнослужащие из Армении впервые принимают участие в конкурсе.

В конкурсе «Соколиная охота» принимает участие четыре страны: Беларусь, Иран, Казахстан и Россия.

В конкурсе «Уверенный прием» принимает участие пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай и Россия. Военнослужащие команд из России и Армении впервые принимают участие.

«Казахстан с 2016 года принимает участников соревнований армейских международных игр. Неизменно во всех дисциплинах военнослужащие из Казахстана занимали первые места», — отмечается в сообщении.

АрМИ-2019 стартовали 3 августа и продлятся до 17 числа. Соревнования проходят на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.