Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Государственный фонд фильмов определили в Казахстане, сообщается в постановлении правительства.

«Определить Государственным фондом фильмов, осуществляющим хранение фильмов, РГУ «Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи» министерства культуры и спорта РК», — говорится в постановлении.

Также постановлением внесены изменения штатной численности РГУ «Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе Нур-Султане» и Центрального госархива кино-фотодокументов и звукозаписи. В частности, в нацбиблиотеке на одного сотрудника стало меньше (штат уменьшен со 141 до 140), а в госархиве кино-фотодокументов – на одного больше (штат увеличен с 27 до 28).