Доллар незначительно подешевел в обменниках Алматы и Шымкента, в Нур-Султане не изменился

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Курс доллара США в понедельник относительно данных за субботу незначительно снизился в пунктах обмена валют Алматы и Шымкента, в Нур-Султане не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т387,3, а продажи – Т388,7.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т387,6, а продают по Т389,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,8, а продажи – Т388,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т387,47.