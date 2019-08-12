Алматы. 12 августа. КазТАГ — Гибель человека при пожаре на склоне возле телебашни Кок-Тобе в Алматы расследуют полицейские, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В настоящее время в рамках зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) уголовного дела полицейские Алматы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели. Назначена судебно-медицинская и ряд других экспертных исследований, в результате чего станет известна точная причина смерти человека», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Напомним, 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. Для тушения пожара, по данным КЧС МВД РК, были привлечены два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы). Возгорание сухостоя было ликвидировано в 19.58.

В этот же день ниже первого пожара в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы – через ущелье по ул. Диваева напротив дома №21 возник второй пожар сухостоя на площади предварительно 1 тыс. кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело, пол и личность устанавливаются. По данным начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, пожары не взаимосвязаны. Позднее стало известно о локализации пожара.