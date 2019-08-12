Казахстанская теннисистка Дияс сразится Сереной Уильямс на международном турнире в США

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сразится Сереной Уильямс на международном турнире в США, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«На проходящем в Мейсоне (штат Огайо) международном теннисном турнире Cincinnati Masters завершились финалы квалификации. По итогам квалификации, Казахстан в США будет представлять Зарина Дияс. (…) Казахстанская теннисистка прошла отборочную стадию, обыграв соперницу из Америки. В упорном и тяжелом матче, который длился три сета, Дияс одержала победу над Джессикой Пулой со счетом 6:7, 7:6, 6:4. В первом круге основной сетки турнира Дияс предстоит встреча с четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах Сереной Уильямс», — говорится в сообщении в понедельник.

Также сообщается, что Михаил Кукушкин покинул турнир в шаге от основной сетки.

«В финале квалификации казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в трех сетах уступил сопернику из России Андрею Рублеву – 6:3, 4:6, 3:6», — резюмируется в сообщении.