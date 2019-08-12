Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Саперы приступили к зачистке территории склада в Арысе, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Инженерно-саперные подразделения завершили очистку внешней территории в Арысе и приступили к зачистке территории склада. Также продолжаются работы по восстановлению военного городка», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что в Арысе продолжают работу военнослужащие сводного отряда по ликвидации последствий ЧС.

«На поиск, обнаружение и уничтожение фрагментов боеприпасов были брошены инженерно-саперные группы. За весь период ими обнаружено свыше 150 тыс. фрагментов. На сегодняшний день саперами полностью очищена территория в 1250,7 кв. км, что сопоставимо с площадью двух Сингапуров. С местным населением работает мобильная группа, выезжающая на места обнаружения фрагментов», — следует из сообщения.

В минобороны напомнили жителям Арыса, что в случае обнаружения фрагментов боеприпасов или подозрительных предметов необходимо сообщать в мобильную группу саперов и не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.