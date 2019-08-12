Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и шести областях Казахстана на 13-14 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Уральске днем 13 августа ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. 13 августа в Мангистауской области местами ожидаются ветер северо-западный 15-20 м/с, пыльная буря. 13 августа в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. В Нур-Султане 13 августа ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Также сообщается, что 13 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем местами град; в Костанае 13 августа ожидается гроза.

«Днем 13 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +36. 13-14 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 м/с, днем 13 августа местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 13-14 августа ожидается гроза, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с, днем 13 августа порывы 23-28 м/с», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.