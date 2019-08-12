Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Абат Шыныбеков назначен акимом Уральска. Соответствующее распоряжение подписал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в понедельник. Передает корреспондент КазТАГ.

Предыдущий аким Уральска Мурат Мукаев покинул пост в связи с переходом на другую работу.

До нового назначения Шыбыбеков занимал должность главы Казталовского района.

Шыныбеков Абат Абаевич -1973 года рождения. В 1995 году окончил Западно — Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1998 году окончил Институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика и менеджмент».