Алматы. 13 августа. КазТАГ — Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, которого обвиняют в убийстве и других особо тяжких преступлениях, может грозить пожизненный срок, передает Кыргызское телеграфное агентств (КирТАГ).

«Не надо быть юристом, чтобы понимать, что по совокупности стольких особо тяжких статей Атамбаеву может грозить пожизненный срок», — заявила РИА Новости правозащитник Рита Карасартова во вторник.

По ее словам, она пока не готова дать точную оценку новым обвинениям, предъявленным Атамбаеву, поскольку их обоснованность должно доказать следствие и суд.

«Однако мы все сейчас видим, что происходит просто «закручивание гаек» со стороны власти и госкомитета нацбезопасности. Закрывают телеканалы, людей задерживают просто за то, что они живут в селе Кой-Таш, где происходили столкновения. И начал это все сам Атамбаев в бытность президентом. Он просто сейчас пожинает плоды своей же собственной политики», — подчеркнула Карасартова.

Ранее сообщалось что экс-президенту КР Алмазбеку Атамбаеву предъявлены новые обвинения в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, в том числе Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания», «Массовые беспорядки», «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия». По версии спецслужб, бывший глава государства готовил госпереворот.

Ранее Атамбаева трижды вызвался на допросы в следственные службы в рамках расследования ранее возбужденных в отношении него пяти уголовных дел. В частности, по его причастности к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Атамбаеву также инкриминируется незаконное обогащение, коррупция.

Напомним, спецоперация по задержанию бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш началась 7 августа вечером. Сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецназа. Спецназ не имел боевого оружия, использовались только резиновые пули и шумовые спецсредства. По свидетельству очевидцев, со стороны дома Атамбаева велась стрельба из боевого оружия. 8 августа Атамбаев задержан и взят под стражу по решению суда до 26 августа на время следственных действия. В ходе столкновений 7-8 августа в селе Кой-Таш пострадали более 80 человек, погиб офицер спецназа, в крайне тяжелом состоянии остается начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, которому во время столкновений кто-то из толпы сторонников Атамбаева проломил голову камнем.