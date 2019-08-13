Во главу угла необходимо ставить интересы граждан Казахстана — Токаев

Новости 69 0

Алматы. 13 августа. КазТАГ – В резиденции «Акорда» под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе совещания были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за 7 месяцев текущего года. С докладами выступили премьер-министр Аскар Мамин, председатель Национального банка Ерболат Досаев, а также министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что участники мероприятия обсудили вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей, сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и тарифы, назначения адресной социальной помощи, обеспечения многодетных семей жильем, а также подготовки к отопительному сезону и новому учебному году.

Глава государства отметил исключительную важность разработки новых подходов к развитию казахстанской экономики с целью придания ей серьезного импульса, подчеркнув, что для этого потребуются скоординированные усилия правительства, администрации президента и экспертного сообщества.

Касым-Жомарт Токаев указал, что помимо оперативного решения повседневных вопросов предстоит определить перспективы среднесрочного развития экономики с учетом неблагоприятных тенденций на международных рынках.

Казахстан – 100 лет назад. Август 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Август 1919 года
9983

В заключение президент подчеркнул, что во главу угла необходимо ставить интересы граждан Казахстана, чтобы не допустить снижения их уровня жизни, полностью выполнять социальные обязательства перед населением.

 

Похожие материалы:

  1. Токаев поручил правоохранительным органам пресечь деятельность ОПГ на озере Маркаколь в ВКО
  2. Токаев уволил экс-министра обороны Жасузакова из системы ВС из-за взрывов в Арысе
  3. Если нефть так важна для экономики Казахстана, то почему коренные интересы нефтедобывающих регионов игнорируются?!
  4. Токаев сохранит приоритеты экономической политики, диверсификация будет медленной
  5. «Токаев должен сплотить вокруг себя интеллектуалов». «Обещания и образы Крымбека Кушербаева». «Кабмин анонсировал новый стиль своей работы». «Для Казахстана целина стала шансом на выживание, который республика использовала на все сто»

Новости партнеров

Загрузка...