Алматы. 13 августа. КазТАГ — Возгорание сухостоя около перевала Титова в Алматы тушили с помощью самолета-разведчика, передает корреспондент агентства.

«Выше «Горельника» в юго-западном направлении около перевала Титова произошло возгорание сухостоя и подстилки под елями на общей площади 30 кв. м, в результате чего частично пострадали две ели. На месте возгорания имеются признаки оставленного костра. Сотрудниками ДЧС Алматы совместно с инспекторами лесоохраны проведена окопка. Загорание ликвидировано. На окарауливание остаются работники лесоохраны. Для корректировки действий по тушению возгорания применялся самолет-разведчик «Казавиалесоохраны», — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы во вторник.

При этом в департаменте не уточнили время, когда поступило сообщение о возгорании, а также время ликвидации пожара.

Напомним, 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. Для тушения пожара, по данным КЧС МВД РК, были привлечены два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы). Возгорание сухостоя было ликвидировано в 19.58.

В этот же день ниже первого пожара в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы – через ущелье по ул. Диваева напротив дома №21 возник второй пожар сухостоя на площади предварительно 1 тыс. кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело, пол и личность устанавливаются. В пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что в рамках зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) уголовного дела полицейские Алматы устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели; назначена судебно-медицинская и ряд других экспертных исследований, в результате чего станет известна точная причина смерти человека.

По данным начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, два пожара не взаимосвязаны. Позднее стало известно о локализации второго пожара и последующей ликвидации.

12 августа в 13.52 в ДЧС Алматы поступило сообщение о третьем возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе, которое ликвидировали в 16.22.