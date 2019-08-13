Алматы. 13 августа. КазТАГ — Валентина Владимирская. Финансовыми правонарушениями в Казахстане не занимается никто, заявила юрист Алия Байзакова.

«Заняться финансовыми правонарушениями (…) у нас в Казахстане такого нет. Поэтому правоохранители не могут применить некоторые нормы экономических статей, которыми являются в Уголовном кодексе 217-я (статья – КазТАГ) – это создание и руководство финансовой пирамидой, 218-я – незаконная предпринимательская деятельность», — сказала в среду Байзакова на пресс-конференции по ситуации с финансовыми пирамидами, представляющая интересы пострадавших от финансовой пирамиды сестер Алдабергеновых.

По ее словам, правоохранители с неохотой применяют такие статьи и им легче квалифицировать деяние по финансовым пирамидам как мошенничество, где идет деятельность «путем обмана и злоупотребления доверием».

Юрист пояснила, что сначала заявление 42 заявителей по делу сестер Алдабергеновых зарегистрировали не в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) и только после жалобы 19 июля в прокуратуру Бостандыкского района и СБ департамента полиции (ДП) Алматы 1 августа заявление зарегистрировали в ЕРДР.

«Мы считаем, что происходит бездействие полиции или нежелание правоохранительных органов заниматься именно такими делами, где присутствует что-то, связанное с экономическими преступлениями», — сказала она.

По словам Байзаковой, финансовая полиция, существовавшая ранее, занималась расследованием именно экономических преступлений. После ее расформирования не создали другой, аналогичный орган, а только комитет по борьбе с коррупцией.

«Мы подготовили обращение на имя министра внутренних дел о бездействии правоохранительных органов Алматы. Наши такие инвестиционные проекты (финансовые пирамиды – КазТАГ) (…) именно в Алматы идет рассадник так называемых финансовых пирамид», — подчеркнула она.

Юрист отметила, что в настоящее время, кроме дел Лима (более ранняя финансовая пирамида – КазТАГ) и сестер Алдабергеновых, например, Медеуским райуправлением полиции уже 1,5 года рассматривается дело о финансовой пирамиде.

«Оно постоянно тормозится (…). Во главе ее – гражданин Украины, которого не представляется возможным найти, а так как под его руководством работали граждане Казахстана, ищут, во всяком случае, мы надеемся на это, гражданина Украины, но его никогда не найдут», — проинформировала.

По ее мнению, интернет, социальные сети пестрят объявлениями о финансовых пирамидах.

«Но данный рынок никем не контролируется и когда люди, поверив в (обещанную – КазТАГ) баснословную прибыль, вкладывают свои деньги, руководители таких проектов уходят от уплаты налогов и когда начинается уголовное преследование в отношении них, они свободно покидают территорию Казахстана. Деньги, в случае с Алдабергеновыми, выводились из Казахстана без всяких преград – мы имеем доказательную базу на руках», — заявила юрист.

В свою очередь эксперт ОФ «Международный центр экономической грамотности» Шынар Елубаева дала определение финансовым пирамидам как схемам, специально созданным для извлечения дохода путем привлечения все новых и новых участников.

По ее словам, большинство пирамид прикрываются в своей деятельности маской инвестиционных и даже благотворительных фондов, компаний.

«Признаки финансовой пирамиды: высокий уровень обещанного дохода, отсутствие реальной деятельности, агрессивная реклама, отсутствие лицензии Нацбанка и хорошие отзывы о компании (пирамиде). Пирамиды могут быть одно и двухуровневыми», — резюмировала Елубаева.