Апелляцию по УДО Джакишева рассмотрит суд в Усть-Каменогорске

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Апелляцию по условно-досрочному освобождению (УДО) бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева рассмотрит областной суд в Усть-Каменогорске.

Информацию о рассмотрении апелляции по УДО Мухтара Джакишева подтвердила руководитель общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина.

По ее словам, суд потребовал от журналистов предварительную аккредитацию на процесс.

«Там надо заранее получить у суда аккредитацию, журналисты должны заранее написать в суд, что они хотят присутствовать, чтобы им дали разрешение, потому что после Семея там очень сильные ограничения. Они ничем это не объясняют, просто говорят, что «больше такого они не допустят», — сказала Торегожина агентству КазТАГ в среду.

При этом она отметила, что по закону данный судебный процесс является открытым.

«По закону суд открытый и на нем могут присутствовать каждый, кто считает нужным. Но как решит областной суд и в какой форме будет проходить суд, пока неизвестно. Мы знаем такие примеры, когда апелляционная инстанция рассматривала дело по существу, делала видеоконференцию с колонией. А предыдущее апелляционное заседание по УДО Мухтара Джакишева полгода назад прошло буквально за 10 минут – фактически они просто оставили решение в силе и не рассматривали», — отметила Торегожина.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

Отметим, что 29 ноября 2018 года Джакишев тоже просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.

24 июля 2019 года в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».