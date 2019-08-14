Пропуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме, мутность воды уменьшается – ДЧС Алматы

Алматы. 14 августа. КазТАГ — Пропуск воды по руслу реки Каргалы проходит в штатном режиме, мутность воды уменьшается, сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

«Рисков для населения города нет, русло реки Каргалы переходит в штатный режим. На озере и в районе плотины обстановка мониторится гидропостами ГУ «Казселезащиты», ниже плотины до Алатауского района силами ДЧС. Ведется наблюдение за участками подверженными подтоплениям. (…) Выклинивание воды и подпитка по каналу вниз прекратилась, имеется лишь незначительный естественный сток по каналу. Ниже озера уменьшается мутность воды», — говорится в сообщении в среду.

Как отметили в ведомстве, по данным последней авиаразведки установлено, что уровень воды в озере №1 понизился на 6-7 м, объем сброшенной водной массы составил 20-25 тыс. куб. м.

«С учетом проведенных превентивных работ с начала селеопасного сезона и произошедшего 14 августа селевого паводка объем озера понижен на 42 тыс. куб. м. По квалификации специалистов ГУ «Казселезащиты» данное явление квалифицируется как «селевой паводок», поэтому отсутствовал характерный селевой нанос (камни, грязь, деревья, обломки и т.д.)», — проинформировали в ДЧС.

Также в департаменте заверили, что в целом для обеспечения мониторинга и безопасного пропуска в Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском районах будут дежурить ранее поставленные силы и инженерная техника.

«Случаев подтоплений дворов, улиц и других объектов не зафиксировано. По согласованию с акимом города дан отбой работе оперативного штаба, ситуация находится под наблюдением ДЧС Алматы», — резюмировали в ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.

Позднее в ДЧС Алматы заверили, что в целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек.; обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники.

Также в ДЧС сообщили, что на подверженным подтоплениям участках выставлена спецтехника, которая приступила к работам по увеличению пропускной способности русла реки Каргалы.