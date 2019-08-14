Бозумбаев доложил президенту о ситуации на рынке топлива

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Каната Бозумбаева, сообщает пресс-служба президента РК.

«Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах работы министерства за прошедшие семь месяцев 2019 года», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Президенту Казахстана было доложено о текущей стабильной ситуации на рынке топлива, развитии нефтегазового сектора, состоянии нефтеперерабатывающих заводов и позитивной динамике привлечения инвестиций в энергетику.

Глава государства дал положительную оценку развитию энергетической отрасли и поручил наращивать усилия в этом направлении.