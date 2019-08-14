В каких условиях содержат экс-президента Кыргызстана Атамбаева

Алматы. 14 августа. КазТАГ – В каких условиях содержат экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ) со ссылкой на «Радио Азаттык».

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев содержится в двухместной камере СИЗО ГКНБ и не имеет претензий к условиям содержания. Об этом «Азаттыку» сообщил глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов, который посетил Атамбаева в СИЗО.

«Он (Атамбаев — КирТАГ) сказал, что условия содержания, отношение следователей хорошие, медикаментов достаточно. Врачи в день по три раза замеряют ему давление. Его посещает адвокат. В камере есть небольшой осветительный прибор. Он лишь просит его по ночам отключать. «Ночью из-за того, что светло, не могу хорошо спать. Было бы хорошо, если вы решите этот вопрос, сказал он», — цитирует агентство Сулайманова.

Как уже сообщалось, бывший президент КР Алмазбек Атамбаев задержан 8 августа в ходе спецоперации в селе Кой-Таш. Суд вынес решение по мере пресечение – содержание под стражей до 26 августа на время следствия. 13 августа, Атамбаеву предъявлены обвинения по ряду преступлений, предусмотренных статьями УК КР — «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания», «Массовые беспорядки», «Убийство», «Покушение на убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия». На имущество Атамбаева наложен арест, перечень арестованного имущество состоит из 120 пунктов.

Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов также подчеркнул, что расследование уголовных дел по событиям 7-8 августа в Кой-Таше находится под личным контролем президента КР Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, 27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, до этого специальная депутатская комиссия выдвинула против него шесть обвинений, пять из которых поддержаны генпрокуратурой. Атамбаеву инкриминируется незаконное обогащение, коррупция, причастность к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконное присвоение земельного участка и др.

По возбужденным уголовным делам Атамбаев трижды вызывался для дачи показаний в качестве свидетеля, однако бывший президент отказался являться на допросы. В связи с чем 7 августа было принято решение о принудительном приводе.

После событий в Кой-Таше президент КР Сооронбай Жээнбеков отметил, что до 7 августа Атамбаев вызывался как свидетель, теперь он становится обвиняемым в совершении тяжких преступлений.