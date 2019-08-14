Курс доллара продолжил снижение в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Курс доллара США в среду относительно данных за среду продолжил незначительное снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т386,6, а продажи – Т388,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т386,4, а продают по Т388,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388, а продажи – Т388,4.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т387,49.