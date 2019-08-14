Алматы. 14 августа. КазТАГ — Небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент агентства.

«14 августа прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. Успели оповестить население. Определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население», — сообщил в среду начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров с плотины Каргалы в видео, распространенном департаментом.

Он отметил, что департаментом по ЧС Алматы производится оповещение населения ниже русла реки Каргалинка в Ауэзовском и Алатауском районах.

«Мобилизованы все службы города, угрозы для близлежащих населенных пунктов нет», — добавил Аубакиров.

По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.