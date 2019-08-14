Алматы. 14 августа. КазТАГ — Вторые сутки тушат пожар в Бахтинском лесничестве в Карагандинской области, сообщает пресс-служба областного ДЧС.

«Для ликвидации пожара задействована группировка сил и средств ДЧС, Каркаралинского государственного национального природного парка, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы в количестве более 150 человек и 30 единиц техники. Сегодня к месту выдвинулись силы в/ч 52859 Национальной гвардии в количестве 85 человек и семи единиц техники. В зоне пожара задействован вертолет МИ-8 АО «КЧС» с водосливным устройством. Организована воздушная разведка с применением вертолета МИ-2 «Казавиалесоохрана». Общая площадь лесостепного горения составляет порядка 2,5 тыс. га», — говорится в сообщении в среду.

В ведомстве отметили, что тушение пожара затруднено рельефом местности, сильной задымленностью, а также сильным и переменчивым ветром.

«Из-за труднопроходимости рельефа тушение пожара производится пешим ходом и авиацией», — проинформировали в областном ДЧС.

Напомним, 13 августа сообщалось, что пожар тушат в Бахтинском лесничестве в Карагандинской области. По данным КЧС МВД РК, 12 августа в 17.26 на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 30 км от пос. Егиндыбулак Каркаралинского района на территории Бахтинского лесничества «Каркаралинского государственного национального природного парка» произошло возгорание сухой травы с распространением огня на лесной массив.