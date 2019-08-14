За ценовой сговор наказаны продавцы куриного мяса в СКО

Петропавловск. 14 августа. КазТАГ— За ценовой сговор наказаны продавцы куриного мяса в Северо-Казахстанской области, сообщила заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей РК Наталья Шаяхметова.

«Решением двух инстанций – городского и областного судов ТОО «Мелана СК» и ТОО «Куриный Рай» привлечены к административной ответственности – штрафу в размере 3% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности с конфискацией монопольного дохода. Общая сумма штрафа составила Т300 тыс. Штрафы субъектами оплачены в полном объеме, все предписания исполнены», — сообщила Шаяхметова.

По ее словам, это стало результатом расследования, проведенного в отношении этих субъектов бизнеса, при этом антимонопольный департамент обжалует сумму штрафов.

«Сумма монопольного дохода, определенного к изъятию у ТОО «Мелана СК», обжалована департаментом в Верховном суде, назначена судебная экспертиза. Сумма монопольного дохода ТОО «Куриный рай» будет также обжалована в Верховном суде в конце августа», — пояснила представитель ведомства.

Кроме того, по словам Шаяхметовой, во время расследования были также обнаружены факты, свидетельствующие о том, что действия обоих предприятий координировались третьим лицом – ТОО «КАЗКур».

«По законодательству согласование действий субъектов рынка третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких субъектов рынка и не осуществляющим деятельность на том товарном рынке, на котором осуществляется согласование действий субъектов рынка, признается координацией экономической деятельности. Так как эти субъекты не являются между собой группой лиц и осуществляют деятельность на разных товарных рынках, в данном случае координация экономической деятельности запрещена. В связи с этим в отношении ТОО «КАЗКур» также было проведено расследование», — пояснила она.

Сотрудники департамента установили, что все три субъекта размещаются в одном офисном здании и пользуются одним многоканальным номером телефона.

«Кроме того, руководство ТОО «КАЗКур» чинило препятствия специалистам антикоррупционного ведомства во время расследования в отношении двух товариществ – «Мелана» и «Куриный Рай». Все противоправные действия сотрудники департамента зафиксировали на камеру и предоставили затем на обозрение суду. Помимо этого, известно, что ранее ТОО «КАЗКур» самостоятельно продавало мясо кур в своих торговых павильонах, следовательно, создание дополнительного звена привело к удорожанию стоимости мяса кур для конечных потребителей», — сделала вывод Шаяхметова.

Она рассказала, что по результатам расследования судом первой инстанции на ТОО «КАЗКур» наложен административный штраф в размере 350 МРП, или Т883 750 за осуществление экономической координации деятельности розничных реализаторов мяса.

«Областной суд решение суда первой инстанции поддержал. Штраф субъектом оплачен в полном объеме. По результатам расследования, департаментом в адрес ТОО «КАЗКур» вынесено предписание об устранении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции», — рассказала Шаяхметова.