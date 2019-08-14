Зампредседателя сената Сергей Громов назначен вице-министром экологии

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ — Заместитель председателя сената парламента Казахстана Сергей Громов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Громов Сергей Николаевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК», — говорится в сообщении в среду.

60-летний Сергей Громов работу в госслужбе начал с 1998 года, в разные годы работал акимом района, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области), государственным инспектором администрации президента: с 2007 по 2011 годы работал руководителем аппарата, заместителем председателя, секретарем народно-демократической партии Nur Otan; с сентября 2011 по 2013 годы занимал должность заместителя министра обороны РК; с августа 2013 года по январь 2016 года – депутат сената парламента РК V созыва, член комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

До назначения Громов с января 2016 года и по настоящее время – заместитель председателя сената парламента РК.