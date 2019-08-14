Экономический спад и общее состояние социальной депрессии привели к снижению рождаемости в 90-х годах

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Экономический спад и общее состояние социальной депрессии, неясные перспективы привели к снижению рождаемости в 90-х годах, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Камила Ковязина.

«Главными причинами демографической ямы 90-х годов является социально-экономическая ситуация, характеризовавшая тот период. Экономический спад и общее состояние социальной депрессии, неясные перспективы привели к снижению рождаемости», — прокомментировала Ковязина для КазТАГ сообщение Центра развития трудовых ресурсов о том, что на рынке труда в ближайшие годы отразится низкий уровень рождаемости с 1997 по 2002 годы.

Вновь повышаться уровень рождаемости, продолжила эксперт, стал после «жирных» нулевых, а конкретно в 2004 году.

«Именно в связи с этим увеличение доли молодежи ожидается после 2022 года (родившимся в 2004 году будет 18 лет)», — отметила собеседник агентства.

Да, согласилась спикер, определенный дефицит кадров уже наблюдается и будет наблюдаться еще некоторое время, но нагрузка на рынок труда остается и без того довольно сильной.

«Как минимум 400 тыс. безработных (эта цифра не меняется из года в год), а кроме того около 2,5 млн самозанятых (как минимум треть из них непродуктивно занятые, то есть те же безработные)», — поделилась расчетами Ковязина.

Каждый год, по данным минтруда и социальной защиты, заметила эксперт, создается 300-400 тыс. рабочих мест, но часть из них временная.

«Так что переживать из-за отсутствия квалифицированных кадров не стоит», — успокоила собеседник агентства.

Напротив, полагает спикер, необходимо заранее быть готовым к повышению нагрузки на рынок труда как раз к 2038 году.

«Нельзя забывать, что после 2027 года на рынке труда будут оставаться женщины, для которых был повышен пенсионный возраст. То есть большая доля рабочей силы не будет уходить, а еще будет приходить новая. К 2030 году рабочая сила будет составлять около 11 млн человек (сейчас 9,5 млн). Государству стоит приготовиться к созданию новых рабочих мест или стимулировать развитие новых крупных производств», — заключила Ковязина.

Ранее специалисты Центра развития трудовых ресурсов сообщили, что в период с 2021 по 2023 годы приток квалифицированной рабочей силы в возрасте 22 лет на рынок труда снизится из-за низкого уровня рождаемости с 1997 по 2002 год.

В конце 1990-х годов в Казахстане существенно сократилась численность населения. Если на начало 1992 года в Казахстане проживало 16,45 млн человек, то к началу 2002 года – всего 14,85 млн.