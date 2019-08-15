Изменение курса тенге к рублю негативно повлияло на треть предприятий Казахстана – Нацбанк

Алматы. 15 августа. КазТАГ — Изменение курса тенге к рублю негативно повлияло на треть предприятий Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Негативное влияние от изменения курса тенге к российскому рублю испытали 35,5% предприятий, к доллару США – 34,7%, от изменения курса тенге к евро – 22,5%», — говорится в конъюнктурном обзоре результатов опроса предприятий реального сектора экономики за II квартал 2019 года, размещенном на сайте Национального банка (НБ) РК.

По данным Нацбанка, официальный обменный курс тенге к рублю во II квартале против I квартала снизился почти на 3% – с Т5,72 до Т5,89, курс тенге к доллару снизился на 0,7%, курс тенге к евро укрепился на 0,4%.

Отмечается, что основными валютами, используемыми в расчетах, продолжают оставаться российский рубль (52,9% предприятий) и доллар США (45,8% предприятий).