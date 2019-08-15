Астана. 15 августа. КазТАГ — Ольга Рыпакова назначена членом комиссии спортсменов Азиатской легкоатлетической ассоциации (Asian Athletics Association – ААА), сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«13 августа от Азиатской легкоатлетической ассоциации в пресс-службу федерации поступило официальное письмо-поздравление, адресованное лидеру национальной сборной команды и профессионального клуба Altay Athletics из Усть-Каменогорска Ольге Рыпаковой с назначением в комиссию спортсменов континентальной ассоциации», — говорится в сообщении в четверг.

Как сообщается, в тексте письма от имени председателя Азиатской ассоциации генерала Дахлана Аль-Хамада спортсменку с новым назначением поздравил генеральный секретарь организации A Shuggumarran.

«Я уверен, что вы принесете с собой свои глубокие знания и опыт, и мы с нетерпением ждем вашего дальнейшего вклада в развитие и успех азиатской легкой атлетики», — отметил генсек.

По данным НОК РК, в состав комиссии входят: председатель Андрей Абдувалиев (Узбекистан), Ван Ю (Китай), П. Т. Уша (Индия), Ольга Рыпакова (Казахстан), Ли Хуп Вэй (Малайзия), Саад Шаддад (Саудовская Аравия).

«На сегодняшний день в комиссиях региональной ассоциации легкой атлетики Казахстан представлен двумя людьми. (…) Ранее 15 июля в рамках 93-го совета Азиатской легкоатлетической ассоциации генеральный секретарь федерации Асхат Сейсембеков был назначен членом комиссии по проведению соревнований», — проинформировали в нацкомитете.