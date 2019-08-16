«Казахмыс» вновь возглавил Эдуард Огай

Алматы. 16 августа. КазТАГ — Эдуард Огай вернулся на пост председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс», сообщает пресс-служба корпорации.

«В составе руководства ТОО «Корпорация Казахмыс» произошли кадровые изменения. Бахтияр Крыкпышев, занимавший должность генерального директора управляющего совета, переходит председателем правления в АО «Казахмыс Коппер», где будет заниматься вопросами устойчивого развития «Казахмыс». Первым руководителем корпорации стал Эдуард Огай, ранее уже возглавлявший компанию в 2006-2015 годы», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Напомним, о том, что Эдуард Огай ушел с поста председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» стало известно в марте 2016.