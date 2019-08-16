Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под арестом до 26 августа

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Алматы. 16 августа. КазТАГ — Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева оставили под арестом до 26 августа, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Бишкекский городской суд отказал в изменении меры пресечения экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. По решению суда Атамбаев останется под стражей до 26 августа», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам адвоката Сергея Слесарева, суд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты.

«Бишкекский горсуд, вынося это решение, нарушил многие законодательные акты, в том числе о гарантиях деятельности экс-президента», — заявил Слесарев журналистам после заседания.

Напомним, 8 августа в селе Кой-Таш после вооруженного сопротивления был задержан бывший президент КР Алмазбек Атамбаев. По решению суда он содержится под стражей в СИЗО ГКНБ.

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Атамбаеву по событиям в Кой-Тоше предъявлены обвинения в убийстве, в покушении на убийство, захвате заложников, организации массовых беспорядков и вооруженном сопротивлении властям.

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