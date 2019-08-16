Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 16 августа. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 составляет в обменных пунктах Т387, а продажи – Т388,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т387,1, а продают по Т388,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,2, а продажи – Т388,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т387,05.

Под электрическим дамокловым мечом Под электрическим дамокловым мечом
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