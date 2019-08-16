Нур-Султан. 16 августа. КазТАГ – На большей части Казахстана в пятницу ожидаются дожди, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере сильные, с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере республики ночью и утром местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с. Температура днем +19+21, ночью +11+13.

В Алматы облачно, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9, при грозе порывы 15 м/с. Днем +23+25, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура днем +26+28, ночью +15+17.

В Павлодарской области ожидается дождь, местами сильный с грозой, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, на юге местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +11+16.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, местами – шквал. Днем +19+24, ночью +8+13.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью – дождь, местами сильный с грозой, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, на западе местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, шквал, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-25 м/с, шквал, пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Алматинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-25 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Кызылординской области местами ожидаются усиление ветра 15-25 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Костанайской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами – туман. Днем +22+27, ночью +9+14.

В Актюбинской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Мангистауской области днем +27+32, ночью +15+20.

В Атырауской области днем +28+33, ночью +16+21.

В Западно-Казахстанской области днем +27+32, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и востока республики будет наблюдаться небольшое колебание уровня воды. На горных реках Алматинской области в связи прогнозом сильных (местами) дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.