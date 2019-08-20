Алматы. 20 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Больше всего на тенге влияет регулятор, а что влияет на него остается загадкой, считает аналитик международной инвестиционной компании Exante в Казахстане Андрей Чеботарев.

«Не так сильно (влияет на тенге цена нефти – КазТАГ), как нам кажется. Вернее, настолько насколько готов допустить регулятор. Кстати, в разные годы даже в самом Нацбанке говорили про связку с ценой на нефть по-разному. Так что нельзя категорично заявлять, что тенге зависит от цены на нефть. До начала августа больше всего тенге зависел от рубля, повторяя паттерны его поведения. С августа и этот тренд нарушен: падает рубль, тенге стоит, не выходя из коридора в Т385-Т389 за $1. Как уже говорилось выше, больше всего на тенге влияет именно регулятор, а что влияет на регулятор, кстати, остается загадкой», — прокомментировал Чеботарев для КазТАГ опрос Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), согласно которому на фоне эскалации торговых отношений и роста обеспокоенности за спрос, рыночные ожидания по ценам на нефть в среднесрочной перспективе ухудшились.

Вместе с тем эксперт не согласен с утверждением, что рост казахстанской экономики можно охарактеризовать как слабый.

«Это (годовой рост на уровне 4% – КазТАГ) достаточно серьезный рост на самом деле. Посмотрите на соседнюю РФ, от которой мы сильно зависим в экономическом плане. Казахстан изо всех сил показывает достаточно высокий экономический рост в основном за счет инвестиций и благодаря различным программам государственного стимулирования», — констатирует собеседник агентства.

Также спикер весьма высоко оценивает работу Нацбанка в вопросе сдерживания инфляции.

«Официальная годовая инфляция все еще не вышла за целевой коридор Нацбанка в 4-6%. По итогам января-июля годовая инфляция осталась на уровне 5,4%», — отметил Чеботарев.

Кроме того, эксперт не видит предпосылок для дрейфа казахстанской экономики вслед за более крупной – российской.

«Она (экономика Казахстана – КазТАГ) достаточно стабильна и без российской, но, конечно, такой огромный игрок под самым боком и в одном экономическом союзе – это обязательно влияние и от него никуда не деться, да и деваться пока никто никуда не хочет», — уверен собеседник агентства.

Поэтому нельзя сказать, убежден спикер, что мы дрейфуем за российской экономикой, но чувствуем ее влияние у себя – это точно.

«Как, впрочем, положительное, когда у соседей идет подъем, так и отрицательное – в условиях ужесточения санкций», — резюмировал Чеботарев.

Ранее АФК опубликовала результаты опроса, согласно которому на фоне эскалации торговых отношений и роста обеспокоенности за спрос, рыночные ожидания по ценам на нефть в среднесрочной перспективе ухудшились.

«Так, средний прогноз стоимости барреля нефти Brent через 12 месяцев снизился с $66,9 до $62,7 за баррель (-6,2%). При этом на текущий момент баррель Brent торгуется за $58,40, а во время проведения опроса находился в широком диапазоне $56,23- $61,89 за баррель. Таким образом, ожидания экспертов более позитивны в сравнении с текущей динамикой цен», — говорилось в тексте опроса.