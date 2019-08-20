Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) планирует запустить авиарейсы в Шанхай, Нью-Йорк и Сингапур.

«Планировалось обеспечить международную транспортную доступность центра. В данном направлении ведется активная работа с госорганами. В недавнем прошлом были открыты воздушные ворота в Токио. В ближайшем будущем планируется запустить рейсы в крупнейшие финансовые центры мира – Шанхай, Нью-Йорк и Сингапур», — заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов на заседании правительства во вторник.

По его словам, МФЦА уже заняла 51-е место из 100 в престижном глобальном индексе финансовых центров и 1-е – среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии.

«Торговыми членами биржи МФЦА являются 20 компаний. В официальном списке – 25 выпусков 15 эмитентов», — доложил управляющий биржи.

По его данным, менее чем за год работы сумма привлеченного акционерного капитала превысила $70 млн и на I полугодие 2019 года общая капитализация рынка биржи МФЦА превысила $1 млрд. На площадке МФЦА продолжится программа приватизации национальных компаний «Самрук-Казына», «Казахтелеком», Air Astana, «КазМунайГаз».

МФЦА занимает сам и привлекает другие компании к освоению офисов на площадке EXPO.

С января 2019 года МФЦА разместился в павильонах 3, 4 EXPO. На сегодня павильон 3 полностью освоен органами и организациями МФЦА, доложил управляющий МФЦА.

«Мы опережаем установленный график и по регистрации участников, и по их размещению на EXPO. После того, как участники займут полностью помещения двух павильонов, мы начнем активно работать с другими бизнес-центрами столицы (…) и акиматом столицы», — сказал Келимбетов.

До октября, по его данным, планируется размещение других организаций, среди которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийский банк развития (ЕАБР), Госбанк развития Китая, Китайский строительный банк (China Construction Bank, CCB), «Сбербанк», финансовые и технологические компании.

Также он сообщил, что биржа развивает «зеленую экономику».

«Для содействия перехода к зеленой экономике и устойчивому росту МФЦА способствует развитие «зеленых финансов» на своей площадке. Совместно с ЕБРР принята концепция «зеленой системы» (…). Разработаны правила выпуска «зеленых облигаций». Сейчас идет работа по обеспечению первого выпуска «зеленых облигаций», — резюмировал Келимбетов.

Напомним, авиарейс между Нур-Султаном и Токио был запущен 3 июля. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК тогда сообщили, что с 6 июля Токио будет принимать туристов из Казахстана каждую субботу, а в дальнейшем Scat планирует увеличить частоту рейсов в столицу Японии до нескольких раз в неделю.