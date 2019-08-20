Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 20 августа. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,3, а продажи – Т387,8.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т386,9, а продают по Т388,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,5, а продажи – Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т386,8.

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