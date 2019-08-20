Нур-Султан. 20 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются во вторник на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, центре, востоке и юго-востоке местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере республики местами шквал, возможен град, ночью и утром – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, северный ночью 9-14, днем 5-10 м/с. Температура днем +24+26, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +26+28, ночью +15+17.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +33+35, ночью +15+17.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидаются шквал, местами возможен град, ночью и утром местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем +19+24, ночью +11+16.

В Акмолинской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются ночью и утром туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Алматинской области в горах и предгорьях ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +26+31, ночью +13+18.

В Жамбылской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +12+17.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Павлодарской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Костанайской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +24+29, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара. Днем +33+38, ночью +16+21.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара. Днем +34+39, ночью +19+24.

В Актюбинской области днем ожидается сильная жара, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Мангистауской области днем +32+37, ночью +20+25.

В Карагандинской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

«В ближайшие сутки на горных реках востока республики в связи прогнозом дождей ожидается увеличение водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.