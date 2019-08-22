Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 22 августа. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменниках $1 в среднем покупают по Т385,1, а продают по Т386,7.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т385,3, а продажи – Т386,9.

В Шымкенте в обменных пунктах $1 в среднем покупают по Т386,3, а продают по Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т385,05.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1919 года
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