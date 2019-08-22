Нур-Султан. 22 августа. КазТАГ — Вертолет «Казавиаспаса» вновь вылетел в Кыргызстан на поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

«Сегодня в 08.40 борт Ми-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД РК вылетел из альпинистского лагеря «Каркара» Алматинской области в Кыргызскую Республику на пик «Победы» для проведения поисковых работ с воздуха с применением тепловизоров. В горах наблюдается ясная погода», — сообщил Нурахметов в четверг.

Напомним, 19 августа стало известно, что военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких. В группе спасателей – знаменитый альпинист Максут Жумаев. Также в составе группы майор Аманжол Рахметов. Руководит операцией старший лейтенант Василий Пивцов.

В МИД РК сообщили, что альпинисты из Кыргызстана и России вызвались помочь найти казахстанцев на Тянь-Шане.

Также в минобороны РК сообщали, что поиск казахстанских альпинистов на Тянь-Шане приостановили из-за непогоды. Группа военных альпинистов Казахстана, как сообщали в оборонном ведомстве, 19 августа в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы – Каркару на высоту 2,2 тыс. м, где бушевала непогода, в связи с чем вылет вертолета на поиски не представлялся возможным; группа ждала просвет для вылета.

Утром 20 августа стало известно, что что вертолет «Казавиаспаса» вылетел в Кыргызстан на поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. По данным КЧС МВД РК, вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в КР в 8.57, чтобы доставить троих военных альпинистов до базы Южный Инылчек (4,5 тыс. м). Дальше, как уточнили в КЧС, альпинисты будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам должна была подключиться и группа кыргызских альпинистов. Позже сообщалось, что казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане в поисках альпинистов. Вечером 20 августа военные заявили, что определили территорию поисков казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, отметив, что следующий вылет назначен на утро 21 августа. Сообщалось, что «погода для поисковых работ стоит благоприятная».

Вечером 20 августа Федерация альпинизма Алматы заявила об отсутствии шансов найти живыми казахстанских альпинистов на Тянь-Шане.

21 августа сообщалось, что вертолет «Казавиаспаса» не может вылететь на поиски альпинистов на Тянь-Шане из-за непогоды. В этот же день вечером в КЧС МВД РК сообщили, что поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане приостановили из-за выпадения снега в горах и приближением темного времени суток. Вылет спасательной авиации КЧС МВД с группой военных альпинистов, по данным КЧС, запланирован на утро 22 августа при благоприятных для взлета погодных условиях.