Приговор по делу об изнасиловании в «Тальго» отменили в Костанае

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Алматы. 22 августа. КазТАГ – Приговор по делу об изнасиловании в поезде «Тальго» отменили в Костанае, сообщает «Алау».

«В суде состоялось рассмотрение апелляции по делу об изнасиловании пассажирки в «Тальго». (…) Дело возвращают на доследование в прокуратуру. В суде №2 Костаная не все доказательства изучены. Коллегия отменила приговор первой инстанции», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно, что пассажирку поезда «Тальго», ехавшую из Нур-Султана в Актобе изнасиловали в пути. Женщина возвращалась с научной конференции, и в купе поезда, где она была одна, на нее напали двое проводников, избив ее и изнасиловав. Дело вызвало широкий общественный резонанс, после чего оба проводника были отстранены от работы, а позже – взяты под арест.

Активистка движения «Немолчиkz» Дина Смаилова рассказала о травле, которой подверглась пострадавшая. По ее словам, по всем СМИ Казахстана в рабочую почту пошла массовая рассылка, с фотографиями потерпевшей по делу «Тальго», где ее выставляют в неприглядном свете, пишут откровенную клевету, фото подписано именем и фамилией потерпевшей.

26 июля суд в Костанае вынес обвинительный приговор в отношении двух проводников Колканата Курманияза и Жетеса Умбеталиеву – по два года и шесть месяцев каждому. При этом, как объяснила Смаилова, Курманиязу судья сократил срок отбывания наказания до двух лет и трех месяцев, объяснив этот тем, что он находился под домашним арестом три месяца, то есть засчитал это как за срок отбывания. Решение судьи вызвало широкий общественный резонанс.

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В этот же день факт изнасилования в «Тальго» прокомментировали в АО «Пассажирские перевозки», где сообщили, что с данными проводниками расторгнуты трудовые отношения по инициативе работодателя, а также о проведении инструктажей с момента произошедшего инцидента со всеми работниками компании по недопущению подобных инцидентов. В компании также заявили о проведении запланированной внеочередной аттестации работников сервисного персонала, «к работе которой будут привлекаться компетентные специалисты, где морально-этические нормы определены превалирующим фактором». Кроме того, как сообщили в «Пассажирских перевозках», «проведена дополнительная проверка прохождения сотрудниками медицинских осмотров, в том числе получение заключений у психологов и врачей-наркологов. Вместе с тем, в компании добавили, что «проработан вопрос открытия кабинета психолога для проводников, который начнет работу в 2020 году».

28 июля главный транспортный прокурор РК Ернат Сыбанкулов заявил, что приговор суда по изнасилованию в «Тальго» изучается на предмет законности и обоснованности, а 29 июля сообщил, что «главной транспортной прокуратурой изучен приговор суда (…) в результате Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применения в отношении осужденных более строгого наказания».

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