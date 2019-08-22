Низкий процент по облигациям КТЖ компенсируется надежностью возврата

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Низкий процент по облигациям АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) компенсируется надежностью возврата, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Когда речь идет о таких стратегических объектах как железные дороги, крайне сложно говорить о рыночном размещении. На большинстве направлений транспортировки внутри Казахстана и в соседние страны КТЖ является безальтернативным поставщиком услуг, поэтому процентная ставка была очень низкая. В то же время, вложения в железную дорогу, монополиста, при сырьевой экспортной направленности экономики Казахстана – очень надежные. Пока у нас есть рудники и нам лень перерабатывать нашу нефть, газ, металлы во что-то дорогое – КТЖ всегда будет транспортировать это сырье за границу. Поэтому низкий процент кредита компенсируется надежностью возврата. Если сравнить с той же покупкой ценных бумаг международного банка Азербайджана – разница очевидна», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение пресс-службы Казахстанской фондовой биржи (КАSE) о прошедших 20 августа специализированных торгах по размещению 40 млн 15-летних облигаций КТЖ на общую сумму Т40 млрд под 2% годовых.

На вопрос, какие выгоды от приобретения облигаций получит неназванный покупатель, эксперт ответил, что «сложно сказать».

«Сложно перечислить все плюсы, так как покупатель не публичный. Как вариант – ценные бумаги КТЖ в общем-то можно попробовать использовать как платежное средство за перевозку грузов – это будет зависеть от уже достигнутых договоренностей. Фактически покупатель получил рычаг (давления – КазТАГ) на КТЖ, но думаю речь все же идет о той стороне, которая не заинтересована давить на нацкомпанию», — предположил собеседник агентства.

Облигации мог купить, делится соображениями спикер, «ФНБ «Самрук-Қазына», акционер КТЖ.

«Может это какой-то холдинг развития, или, например, «КазАгро» (которому тоже надо постоянно иметь дело с услугами КТЖ). В государстве сейчас неконтролируемо большой объем ликвидности, который часто идет не на цели развития», — полагает Рысмамбетов.

Но, с другой стороны, дополнил эксперт, финансировать КТЖ все равно нужно.

«И вот тут образовалась ловушка: КТЖ абсолютно важная компания и нельзя ей давать банкротиться. И в то же время – управление КТЖ крайне неэффективное для государства, при этом очень прибыльное для его менеджеров», — констатирует собеседник агентства.

В доказательство плохого менеджмента спикер вспомнил домогательства проводников к пассажирам поездов.

«Если такое происходит чуть ли не в каждом рейсе (судя по отзывам в социальных сетях), представляете какие утечки государственных средств (наших с вами денег) происходят в финансовой части компании?» — задается вопросом Рысмамбетов.

Ситуацию (с качеством управления – КазТАГ), отметил эксперт, могут исправить только профессионалы, а политическое давление со стороны первого или второго президента, премьер-министра – бесполезно, потому что менеджмент КТЖ четко осознает незаменимость своей компании.

В утешение казахстанцам, пояснил собеседник агентства, могу сказать, что большинство железнодорожных компаний в мире малоэффективны.

«Но там причина другая – монополисты-перевозчики снижают и держат свои тарифы, чтобы помочь бизнесу своей собственной страны. У нас это, скорее, просто дефицит умения управлять и профессиональной этики», — заключил Рысмамбетов.

Напомним, 20 августа пресс-служба Казахстанской фондовой биржи (KASE) разместила сообщение о том, что 20 августа АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) привлекло на бирже Т40 млрд, разместив 40 млн 15-летних облигаций под 2% годовых.

21 августа член президиума Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) «Азат», политолог и экономист Петр Своик назвал размещение на KASE облигаций КТЖ на общую сумму Т40 млрд «вопиюще нелогичной покупкой».

«Если облигации номинированы в тенге, логично предположить, что и доходность в 2% годовых тоже в тенге. Но тогда мы все стали свидетелями вопиюще нелогичной покупки», — прокомментировал Своик для КазТАГ сообщение пресс-службы КАSE.