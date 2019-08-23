Алматы. 23 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанские альпинисты на Тянь-Шане могли погибнуть при падении в глубокую трещину, считает генеральный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Казахстана Казбек Валиев.

«Там миллионы трещин длиной несколько сот метров. Поэтому скорее всего, я должен констатировать, что ребят просто сбило лавиной 16 числа и они улетели то ли в правую, то ли в левую часть и, видимо, погибли в трещине, запечатанные тоннами снега и льда. Поэтому там искать в этих трещинах, это можно искать лет 100 и не найти. При этом те люди, которые могли бы там искать, они бы сами подвергались точно такой же опасности – быть навсегда запечатанными в такой же трещине. Это абсолютно безнадежно. Это как на Луне искать иголку, оставленную в кратере. К сожалению, это высотный альпинизм, который очень опасен», — сказал Валиев на брифинге в пятницу.

По его словам, факты подтверждают это предположение.

«Факты говорят именно об этом, что Андрей (Корнеев – КазТАГ) передал, что они на 6900 оставили Сашу Чечурина, потому что он умер в снежной пещере, потому что ставить палатку уже не было возможности и они попали 2-3 раза уже в лавину и находятся в тумане, в снегопаде, неизвестно, где, и перед ними огромные трещины. На этом связь оборвалась. Я, как альпинист, который два раза ходил траверс пика Победы, я знаю, что это конец. Просто гибель на этих склонах», — добавил Валиев.

Напомним, 19 августа стало известно, что военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких. В группе спасателей – знаменитый альпинист Максут Жумаев. Также в составе группы майор Аманжол Рахметов. Руководит операцией старший лейтенант Василий Пивцов.

В МИД РК сообщили, что альпинисты из Кыргызстана и России вызвались помочь найти казахстанцев на Тянь-Шане.

Также в минобороны РК сообщали, что поиск казахстанских альпинистов на Тянь-Шане приостановили из-за непогоды. Группа военных альпинистов Казахстана, как сообщали в оборонном ведомстве, 19 августа в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы – Каркару на высоту 2,2 тыс. м, где бушевала непогода, в связи с чем вылет вертолета на поиски не представлялся возможным; группа ждала просвет для вылета.

Утром 20 августа стало известно, что что вертолет «Казавиаспаса» вылетел в Кыргызстан на поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. По данным КЧС МВД РК, вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в КР в 8.57, чтобы доставить троих военных альпинистов до базы Южный Инылчек (4,5 тыс. м). Дальше, как уточнили в КЧС, альпинисты будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам должна была подключиться и группа кыргызских альпинистов. Позже сообщалось, что казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане в поисках альпинистов. Вечером 20 августа военные заявили, что определили территорию поисков казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, отметив, что следующий вылет назначен на утро 21 августа. Сообщалось, что «погода для поисковых работ стоит благоприятная».

Вечером 20 августа Федерация альпинизма Алматы заявила об отсутствии шансов найти живыми казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. Несмотря на это, поиски альпинистов неоднократно возобновлялись 21 и 22 августа.

23 августа на брифинге в Алматы было объявлено, что найти казахстанских альпинистов или их тела практически невозможно и их поиски прекращены по согласованию с родными спортсменов.