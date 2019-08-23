Найти казахстанских альпинистов или их тела невозможно – Валиев

Алматы. 23 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Найти казахстанских альпинистов или их тела практически невозможно, считает генеральный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Казахстана Казбек Валиев.

«Центральный Тянь-Шань – это серьезные горы и лавиноопасные склоны не оставляют шансов найти человека. Мы осмотрели все закоулки, куда ребята могли попасть, уйти, быть сброшены лавниой, но, к сожалению, ничего не увидели. Конечно, мы надеемся. Всегда человек на что-то надеется. Но факты говорят, что это практически невозможно», — сказал Валиев на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что тела альпинистов, погибших в прошлые годы, так и не были найдены.

«Произошла очень большая трагедия, которая отзовется нам еще долго. В 1955 году на Победе погибло сразу 11 казахстанских альпинистов. Их тела до сих пор никто не нашел, нашли только дневник одного из участников. В 1993 году упала огромная лавина в районе Хан Тенгри и убила сразу четверых наших ребят. До сих пор следы не найдены», — отметил Валиев.

В свою очередь, руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов сообщил, что поисковые мероприятия завершены.

«По договоренности с родственниками мы договорились о прекращении спасательных работ. Наша работа в настоящий момент прекращена», — сказал он.

Напомним, 19 августа стало известно, что военные Казахстана развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких. В группе спасателей – знаменитый альпинист Максут Жумаев. Также в составе группы майор Аманжол Рахметов. Руководит операцией старший лейтенант Василий Пивцов.

В МИД РК сообщили, что альпинисты из Кыргызстана и России вызвались помочь найти казахстанцев на Тянь-Шане.

Также в минобороны РК сообщали, что поиск казахстанских альпинистов на Тянь-Шане приостановили из-за непогоды. Группа военных альпинистов Казахстана, как сообщали в оборонном ведомстве, 19 августа в полном составе прибыла в базовый лагерь пика Победы – Каркару на высоту 2,2 тыс. м, где бушевала непогода, в связи с чем вылет вертолета на поиски не представлялся возможным; группа ждала просвет для вылета.

Утром 20 августа стало известно, что что вертолет «Казавиаспаса» вылетел в Кыргызстан на поиски казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. По данным КЧС МВД РК, вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в КР в 8.57, чтобы доставить троих военных альпинистов до базы Южный Инылчек (4,5 тыс. м). Дальше, как уточнили в КЧС, альпинисты будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам должна была подключиться и группа кыргызских альпинистов. Позже сообщалось, что казахстанские военные совершили облет пика Победы в Кыргызстане в поисках альпинистов. Вечером 20 августа военные заявили, что определили территорию поисков казахстанских альпинистов на Тянь-Шане, отметив, что следующий вылет назначен на утро 21 августа. Сообщалось, что «погода для поисковых работ стоит благоприятная».

Вечером 20 августа Федерация альпинизма Алматы заявила об отсутствии шансов найти живыми казахстанских альпинистов на Тянь-Шане. Несмотря на это, поиски альпинистов неоднократно возобновлялись 21 и 22 августа.