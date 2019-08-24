Нур-Султан. 24 августа. КазТАГ – Дожди с грозами в субботу ожидаются лишь на севере и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики будут находиться под влиянием антициклона, лишь в северных и юго-восточных регионах Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, возможен град, на севере и в центре – местами туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +24+26.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +30+32.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами возможен град, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется сильная жара. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Карагандинской области местами ожидается туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +5+10.

В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области тоже ночью и утром местами ожидается туман. Днем +23+25, ночью +10+15.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман, днем ожидается местами усиление ветра 18 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +9+14.

В Атырауской области днем сохраняется сильная жара, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +22+27.

В Актюбинской области днем сохраняется сильная жара, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +13+18.

В Мангистауской области местами сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +23+28.

В Алматинской области местами дождь с грозой. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Акмолинской области днем местами дождь с грозой. Днем +24+29, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами дождь с грозой. Днем +20+25, ночью +6+11.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — уточнили синоптики.