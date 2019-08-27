Алматы. 27 августа. КазТАГ — На ул. Саина в Алматы вернут скоростной режим 80 км/ч, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Мы уточняли, что по ул. Саина в эти дни проводился дополнительный анализ дорожной обстановки и аварийности. В результате допустимый скоростной режим на этой магистрали будет увеличен до 80 км/ч. Камеры автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» уже технически перенастроены, дорожные знаки будут заменены до конца рабочего дня», — сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

Как сообщалось 26 августа, 27 августа с 00.00 на пр. аль-Фараби и Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) действует новый допустимый скоростной режим – 80 км/ч, за исключением двух участков – от поворота в мкр. «Баганашыл» до ул. Ходжанова и на уровне ул. Малая Желтоксан, где с учетом аварийности и наличия опасных поворотов, остался прежний скоростной режим – 60 км/ч.

Напомним, 19 августа стало известно, что в Алматы вернут ограничение скорости в 80 км/ч на пр. аль-Фараби и ВОАД. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, «решающим фактором явилось обращение со стороны Общественного совета Алматы, внесшего предложение по возврату скоростного режима на скоростных магистралях (на пр. аль-Фараби, на ВОАД) с 60 км/ч до 80 км/ч».

Еще ранее – в начале года по инициативе акимата Алматы на пр. аль-Фараби разрешенная скорость была снижена с 80 км/ч до 60 км/ч.

Позже – 20 февраля тогдашний аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что ограничение скорости движения по пр. аль-Фараби до 60 км/час снизило аварийность почти в три раза.

«Пр. аль-Фараби – не скоростная трасса, а внутригородская дорога. После снижения скорости до 60 км/ч количество аварий на аль-Фараби уже снизилось в 2,7 раза. Статистика говорит, что если сбить человека на авто со скоростью 40 км/ч, то пешеход выживет, а при 80 км/ч убьете человека», — сказал Байбек в ходе отчетной встречи с населением.