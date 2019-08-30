Проект бюджета на услуги по координации внешнеполитической деятельности пересмотрели в РК

Нур-Султан. 30 августа. КазТАГ – Проект бюджета на услуги по координации внешнеполитической деятельности пересмотрели в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Услуги по координации внешнеполитической деятельности» (в тысячах тенге – КазТАГ): 2018 – 3 272 547; 2019 – 3 388 941; 2020 – 5 088 656; 2021 – 3 495 950; 2022 – 3 500 076», — говорится в проекте бюджетной программы.

В качестве цели программы указано «обеспечение эффективного исполнения возложенных задач на министерство, институциональное развитие и общая координация деятельности диппредставительств за рубежом; улучшение архитектурно-технического состояния и функциональных возможностей зданий МИД РК».

Напомним, 17 мая МИА КазТАГ сообщало, что услуги по координации внешнеполитической деятельности в 2019-2022 годы могут обойтись бюджету Казахстана в Т14 млрд. Тогда планировались следующие расходы по бюджетной программе (в тысячах тенге): 2018 – 3 021 685; 2019 – 3 456 785; 2020 – 3 521 550; 2021 – 3 532 773; 2022 – 3 550 533.