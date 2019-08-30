Свыше Т56 млрд хотят потратить в 2019-2020 годы на госполитику образования и науки в РК

Нур-Султан. 30 августа. КазТАГ – Свыше Т56 млрд хотят потратить в 2019-2020 годы на государственную политику образования и науки в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе «Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки» (в тысячах тенге – КазТАГ): 2018 – 6 708 695; 2019 – 7 114 902; 2020 – 11 263 817; 2021 – 16 647 151; 2022 – 21 462 876», — говорится в представленном проекте бюджетной программы.

Разработчики программы указали следующие задачи, на решение которых нацелен проект: уровень правовой защищенности детей 2020 году – 81%, в 2021 году – 83%, в 2022 году – 85%; доля воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (ежегодно) в 2020 году – 23%, в 2021 году – 24%, в 2022 году – 24,5%.