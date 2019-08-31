Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Взрыв прогремел в производственном цехе недалеко от Алматы, есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«31 августа в 12.22 на пульт оперативного дежурного ДЧС Алматинской области поступило сообщение о взрыве в цехе по производству газобетонных блоков в селе Райымбек Карасайского района. При процессе производства газобетонов под высоким давлением прорвало автоклав с последующим взрывом и частичным разрушением цеха», — сообщил в субботу официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он уточнил, что в результате взрыва часть дымоходной трубы упала на территорию частного жилого сектора.

«На месте взрыва обнаружен труп мужчины 1961 года рождения. Также с места происшествия с различными травмами госпитализированы в районную больницу трое пострадавших», — добавил Нурахметов.