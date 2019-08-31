Нур-Султан. 31 августа. КазТАГ – Назначена вице-министр образования и науки Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Каринова Шолпан Танатовна назначена на должность вице-министра образования и науки РК», — говорится в сообщении в субботу.

Каринова с октября 2018 года по настоящее время была заместителем директора центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», до этого в 2017-2018 годы возглавляла департамент дошкольного и среднего образования МОН, еще раньше – с 2013 по 2018 годы была руководителем управления образования Северо-Казахстанской области.