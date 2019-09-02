60 претендующих на статус национальных кинопроектов профинансирует государство в РК

Нур-Султан. 2 сентября. КазТАГ – 60 претендующих на статус национальных кинопроектов профинансирует государство в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«На состоявшемся 28 августа заседании межведомственной комиссии Государственный центр поддержки национальных фильмов, являющийся единым оператором финансирования национальных фильмов, представил итоги работы экспертного совета по отбору кинопроектов, состоявшегося в период 3-5 июня. Межведомственной комиссией были рассмотрены 60 кинопроектов, получивших положительное заключение экспертного совета», — говорится в сообщении.

Напомним, НАО «Государственный центр поддержки национального кино» со 100% участием государства в его уставном капитале был создан в конце марта 2019 года. Незадолго до этого – 13 февраля МИА КазТАГ сообщало о планах создания указанного центра. Агентство тогда отмечало, что в состав экспертного совета при госцентре поддержки национального кино войдут известные казахстанские актеры Асанали Ашимов и Досхан Жолжаксынов, режиссеры Адай Абельдинов и Сатыбалды Нарымбетов, кинокритик Олег Борецкий и многие другие известные деятели кино и искусства – всего 16 человек.