Граница. Нервотрепный роман

Казахстанская граница на посту «Кордай» съедает в 30 раз больше времени, чем киргизская

Уникальность пограничного поста «Кордай» в том, что там даже владельцы личного автотранспорта не любят пограничников больше, чем «гаишников». Дархан Дильманов, директор пограничной службы Республики Казахстан, вряд ли не знает о ситуации в своем ведомстве. Если в поисковике набрать «Кордай», то вываливаются гигабайты роликов о том, как злосчастные пересекатели границы психуют и ругаются от стандартных изнуряющих процедур на пограничном посту.

Тревога проникла в душу сразу, как только увидели очередь с киргизской стороны казахстано-киргизской границы. У пограничников под красно-золотым флагом работали все четыре окна пропуска, однако заметная очередь все равно скопилась.

На казахстанском участке тоже работали четыре окна (из 16-ти потенциально имеющихся), но здесь надо понимать, что пропускная способность четырех пограничных окон РК равняется 0,5 киргизского окна пропуска (после ругани и проклятий – 1).

Возвращение с Иссык-Куля назад психологически кардинально отличается от дороги на берега благодатного водоема. В киргизскую сторону казахстанцы двигаются с предвкушением купания, развлечений, гастрономических, алкогольных и половых излишеств. Возвращение домой происходит в формате пустых карманов, предстоящей работы и погружения в бытовую рутину.

(Фото: yvision.kz)

При дороге на Иссык-Куль сначала встречаешь казахстанских пограничников в пропыленном помещении, будто зал пропуска находится в пустыне Сахара и пылевая буря только-только прошла. Поэтому сначала засекаешь потерянные в очереди 1 час 14 минут, а потом сравниваешь их с 2 минутами на входе в Кыргызстан.

Дорога домой сначала знакомит с киргизским погрансервисом, где 8 минут кажутся чудовищно длинной очередью. Самоуспокоение про то, что ваш автобус приехал на «Кордай» одним из первых не срабатывает, поскольку на входе в Казахстан утыкаешься в хвост большой очереди, которая уплотняется, однако вперед никак не двигается. Сзади тем временем продолжают подпирать.

На стене висит план эвакуации при пожаре, однако люди набиты как сельди в бочке и потому при реальном ЧП все эти красные стрелки бессмысленны, поскольку толпа утрамбованного вида оперативно передвигаться не может. Потом ловишь себя на мысли, что у киргизов план эвакуации разглядывать было некогда и был ли он там вообще – остается загадкой.

Одной девушке стало плохо (благо, скорая помощь из Кордая приехала моментально), маленькие дети плачут, родители начинают ругаться. Сначала вяло и одиночно, а потом практически хором и креативно. Пограничники огрызаются вяло, из чего можно заключить¸ что они осознают свою неправоту и ущербность по сравнению с коллегами из Кыргызстана во всем описанном процессе. Наконец открывается пятое окно пропуска и очередь двигается чуть быстрее. Получив документы в руки и направляясь дальше попадаешь на таможенный пост, где просят поставить чемоданы на ленту досмотра. Опять вспоминаешь, что беспечным киргизам все равно, какие товары ты ввозишь к ним в страну. Таможенники никого не задерживают и ничего не предъявляют, но осадок все равно остается.

Был случай, когда пересекая границу со стороны Бишкека мы прошли казахстанскую часть быстрее киргизской. Факт был до того удивительным, что неизбежно врезался в память. После того случая каждый раз невольно ждешь повторения чуда, но то исключение лишь подтвердило правило. Все стабильно, как киргизский сом.

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