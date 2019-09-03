Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 3 сентября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,8, а продажи – Т389,1.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т387,9, а продают по Т389,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387, а продажи – Т390.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т388,07.