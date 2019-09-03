Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохраняется во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура днем +14+16, ночью +2+4, на поверхности почвы -1.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +26+28, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днем +25+27, ночью +10+12.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. Днем +13+18, ночью +3+8 (на поверхности почвы -1-3).

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. Днем +13+18, ночью +2+7 (на поверхности почвы -1-3).

В Костанайской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. Днем +10+15, ночью +3+8 (на поверхности почвы -1-3).

В Северо-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. Днем +10+15, ночью +2+7 (на поверхности почвы -1-3).

В Павлодарской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой дождь, ночью местами – дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +11+16.

В Туркестанской области в горах и предгорьях днем ожидается кратковременный дождь с грозой, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +8+13.

В Жамбылской области на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Карагандинской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, на юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки -1-3. Днем +15+20, ночью +1+6 (на поверхности почвы -1-3).

В Актюбинской области местами ожидается небольшой дождь, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +2+7.

В Мангистауской области днем местами ожидается дождь. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Алматинской области днем +26+31, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются небольшие колебания уровней воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — уточнили синоптики.