Изменения в законодательстве по техосмотрам коснулись лишь технической части ПО

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Изменения в законодательстве по техническим осмотрам транспортных средств коснулись лишь технической части программного обеспечения (ПО), сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«В связи с последними изменениями в законодательство РК касательно техосмотра процедура прохождения осталась прежней, изменения коснулись лишь технической части программного обеспечения, целью которого является улучшение качества проверки автомобилей и достоверности передаваемых с контрольно-диагностических оборудований сведений», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Министерством разработаны требования к специализированным программным обеспечениям, которые приводят в соответствие оборудования, установленные в центрах технического осмотра.

«Благодаря этим программам, установленным в центрах техосмотра, передаются результаты показаний с контрольно-диагностических оборудований, по итогам которых выдается диагностическая карта. Все нарушения, имеющиеся на сегодняшний день, а это фотошопы, проведение техосмотра без предоставления автомобиля, возникают из-за несоответствия данных программ определенным требованиям. В новых требованиях предусмотрены все нюансы, исключающие введение ручного ввода результатов техосмотра», — уточнили в МИИР.

Новыми требованиями, как заверили в ведомстве, «будет улучшен процесс проведения техосмотра, а также повысится его качество».

«Единая информационная система ведет учет представленных на техосмотр автомобилей. Она была разработана в 2012 году АО «Национальные информационные технологии». Тогда же техосмотр передали в конкурентную среду. Количество операторов и стоимость техосмотра не зависит от данного оператора, ведь его цель – вести учет представленных на техосмотр машин, то есть операторы техосмотра передают информацию о результате техосмотра единому оператору, который в свою очередь ведет общую статистику (учет)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оператор является высшим звеном в системе техосмотра, куда стекаются все данные о прошедших, или не прошедших техосмотр автомобилей в стране. На данный момент в реестре операторов техосмотра находится более 600 операторов.

«Безусловно, существуют лица, нарушившие законодательство, касающееся обязательного техосмотра есть, однако количество добросовестных операторов намного преобладает. Так в 2018- с начала 2019 года выявлено более 20 фактов подделки диакарт, по которым соответственно были приняты административного и уголовного характера», — отметили в ведомстве.

Чтобы обновить данные о новом владельце, необходимо перейти на сайт www.eisto.kz и пройти процедуру перерегистрации NC. При возникновении технических ошибок со стороны вышеуказанного сайта рекомендовано обратиться по номеру 1414.