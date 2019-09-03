Функции комитета транспорта планируют расширить в Казахстане

Нур-Султан. 3 сентября. КазТАГ – Функции комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития планируют расширить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В положение РГУ «Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» (…) пункт 16 (функции в рамках выполнения задачи по осуществлению контроля за деятельностью, а также за соблюдением юридическими и физическими лицами требований законодательства в области транспорта, за исключением воздушного и трубопроводного – КазТАГ) дополнить подпунктами 4-1), 4-2) , 4-3), 4-4), 4-5), 4-6), 4-7), 4-8), 4-9) 4-10), 4-11), 4-12), 4-13), 4-14), 4-15), 4-16), 4-17), 4-18), 4-19), 4-20), 4-21), 4-22), 4-23), 4-24), 4-25), 4-26), 4-27), 4-28), 4-29), 4-30) и 4-31)», — говорится в проекте приказа МИИР.

Речь идет о появлении у комитета следующих функций:

4-1) проведение перерегистрации маломерных судов в случае изменения вследствие переоборудования технических данных судна;

4-2) выдача сертификата безопасности;

4-3) участие в расследовании аварийных случаев с судами на территории других государств;

4-4) разработка тарифов (цен) за пользование услугами навигационного центра;

4-5) разработка правил эксплуатации морских портов, в том числе морских портов имеющих статус международного значения, портовых сооружений и акватории морского порта;

4-6) разработка правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных путей;

4-7) разработка правил продления сроков службы подвижного состава;

4-8) разработка правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта железнодорожных переездов;

4-9) разработка правил перевозок грузов железнодорожным транспортом;

4-10) разработка правил расследования нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте;

4-11) разработка формы сертификата безопасности;

4-12) разработка правил разработки единых технологических процессов работы подъездных путей и станций примыкания;

4-13) разработка типовых договоров между перевозчиком и экспедитором об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом;

4-14) разработка правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта искусственных сооружений;

4-15) разработка правил технической эксплуатации, обслуживания и ремонта подвижного состава;

4-16) разработка формы информации о нарушениях безопасности движения;

4-17) разработка правил по обмеру судов;

4-18) разработка по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды правил по предотвращению загрязнений с судов;

4-19) разработка правил предоставления статуса морского порта;

4-20) разработка правил применения цен (тарифов) за обязательные услуги морского порта;

4-21) разработка правил плавания в территориальных водах Республики Казахстан;

4-22) разработка норм расходов горюче-смазочных материалов (в натуральном выражении) судами государственного технического флота;

4-23) разработка методики определения стоимости подъема затонувшего имущества;

4-24) разработка правил использования технических средств для фиксации фактов совершения административных правонарушений и действий должностных лиц уполномоченного органа;

4-25) разработка порядка регистрации деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг специальными автомобилями в территориальном подразделении уполномоченного органа;

4-26) разработка требований к специализированным программным обеспечениям, осуществляющим нформационное взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним;

4-27) разработка правил и условий присвоения статуса Национального морского перевозчика;

4-28) разработка правил проведения спасательных операций в казахстанском секторе Каспийского моря совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, Министерством обороны и Комитетом национальной безопасности;

4-29) разработка перечня неснижаемых запасов материалов и оборудований, порядок их использования и хранения для судоходных шлюзов;

4-30) установление порядка исключения из Государственного реестра подвижного состава;

4-31) разработка формы акта осмотра маломерного судна и предписания.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 17 сентября.